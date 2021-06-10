“أولمبياكوس” على بعد خطوة من حسم صفقة “فيغولي” !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن نادي “أولمبياكوس” اليوناني بات على بعد خطوة من حسم صفقة النجم الجزائري “سفيان فيغولي”، الذي سيغادر نادي “غلطة سراي” بنسبة كبيرة هذه الصائفة بعد المشاكل التي وقعت بينه وبين المدرب “فاتح تيريم”.

وأكدت ذات المصادر، أن “فيغولي” وإدارة “أولمبياكوس” توصلا إلى اتفاق من الجانب الرياضي وحول مدة العقد التي ستكون لمدة 3 سنوات، غير أن الراتب الكبي الذي يتقاضاه “سوسو” جعل من الأمور معقدة نوعا ما.

كما أن نجم الخضر، سيكون مستعدا للتخلي عن جزء من راتبه مع نادي “غلطة سراي” من أجل فسخ عقده الذي ينتهي في جوان 2022 وبالتالي يوقع كلاعب حر في نادي “أولمبياكوس”.