أولمبياكوس لا يزال مصرا على انتداب فيغولي

كشفت مصادر صحفية تركية، أن نادي “أولمبياكوس” لا يزال مصرا على انتداب الجزائري “سفيان فيغولي” بعد رغبة إدارة “غلطة سراي” في التخلص من خدمات “سوسو” بل هي مستعدة على تسهيل عملية خروجه.

وحسب ذات المصادر، فإن “فيغولي” متفتح لعملية الخروج شرط أن يتحصل على كافة مستحقاته من النادي التركي، كما أن إدارة “السيم بوم” تريد التخلص من أصحاب الرواتب الكبيرة وتوفير ما يقارب الـ 14 مليون أورو سنويا.

يذكر أن “سوسو” لا يزال مرتبطا بعقد مع “غلطة سراي” إلى غاية جوان 2022، ويتقاضى راتبا سنويا قدره 4 ملايين أورو.