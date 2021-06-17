أولمبياكوس يرفع عرضه للتعاقد مع “فيغولي” !

الرياضة
  • -
  • 0
أولمبياكوس يرفع عرضه للتعاقد مع “فيغولي” !
بقلم أمير بهلول

كشفت الصحف اليونانية، أن نادي “أولمبياكوس” مصر على انتداب النجم الجزائري “سفيان فيغولي” هذا الموسم، بعد اتفق الأطراف على عقد يمتد لـ 3 سنوات، في حين الإشكال يكمن في الناحية المادية وقد يتوصلون لإتفاق قريبا.

وأكدت ذات المصادر، أن أولمبياكوس سيرفع عرض لإدارة “غلطة سراي” من أجل تسريح “فيغولي” وسيكون العرض الأخير وبعدها سيصرف النظر عن اللاعب الجزائري في حالة رفض الفريق التركي تسريح اللاعب.

يذكر أن نادي “غلطة سراي” يشترط 5 ملايين أورو للتخلي عن “فيغولي” الذي لا يزال متربطا بعقد مع الفريق التركي إلى غاية جوان 2022.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1010402

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com