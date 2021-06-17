أولمبياكوس يرفع عرضه للتعاقد مع “فيغولي” !

كشفت الصحف اليونانية، أن نادي “أولمبياكوس” مصر على انتداب النجم الجزائري “سفيان فيغولي” هذا الموسم، بعد اتفق الأطراف على عقد يمتد لـ 3 سنوات، في حين الإشكال يكمن في الناحية المادية وقد يتوصلون لإتفاق قريبا.

وأكدت ذات المصادر، أن أولمبياكوس سيرفع عرض لإدارة “غلطة سراي” من أجل تسريح “فيغولي” وسيكون العرض الأخير وبعدها سيصرف النظر عن اللاعب الجزائري في حالة رفض الفريق التركي تسريح اللاعب.

يذكر أن نادي “غلطة سراي” يشترط 5 ملايين أورو للتخلي عن “فيغولي” الذي لا يزال متربطا بعقد مع الفريق التركي إلى غاية جوان 2022.