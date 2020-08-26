أولمبياكوس يزف أخبارا سارة لسوداني

كشفت إدارة نادي أولمبياكوس اليوناني، آخر المستجدات بخصوص الوضعية الصحية للاعبها الدولي الجزائري العربي هلال سوداني.

وكشفت وسائل إعلام يونانية، أن الطاقم الطبي لأولمبياكوس، حدد تاريخ الفاتح من سبتمبر، كموعد عودة سوداني، للتدريبات الجماعية للفريق.

وجاء هذا القرار، بعد وقوف الطاقم الطبي لأولمبياكوس، على مدى تحسن حالة الدولي الجزائري، وتجاوبه للعلاج.

يذكر أن العربي هلال سوداني، غاب عن فريقه أولمبياكوس، لعدة أشهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها منتصف الموسم الماضي، والتي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية، وفترة نقاهة.