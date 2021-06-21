أولمبياكوس يصرف النظر عن “فيغولي” !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن نادي “أولمبياكوس” اليوناني يتجه لصرف النظر عن صفقة الجزائري “سفيان فيغولي“، بعد عدم الوصول إلى إتفاق بين الطرفين خاصة من الناحية المادية، أين يريد “سوسو” الحصول على راتب يفوق الـ 3.5 مليون أورو.

إدارة “أولمبياكوس” أكدت أنها مستعدة لدفع راتب سنوي قدره 2.5 مليون أورو مع عقد يمتد لـ 3 سنوات مقابل أن يتكفل “فيغولي” بجلب ورقة التسريح من ناديه “غلطة سراي”، وهو ما يجعل الأمور صعبة، كون إدارة “السيم بوم” تريد مبلغ 5 ملايين أورو للتخلي عن “سوسو”.

يذكر أن قائد الخضر وصلته العديد من العروض خاصة من الأندية الخليجية، لكنه لم يفصل بعد في وجهته ولطالما صرح أنه يريد البقاء في “غلطة سراي” وتشريف عقده الذي ينتهي في جوان 2022.