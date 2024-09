أولمبياكوس يعرض على آدم وناس عقدا إلى 2026

اقترب اللاعب الدولي الجزائري آدم وناس، اكثر من أي وقت مضى من خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري اليوناني، من بوابة نادي أولمبياكوس.

وكانت تقارير صُحفية يونانية، قد أكدت أمس الثلاثاء، رغبة أولمبياكوس، في التعاقد مع وناس، قبل انتهاء فترة انتقالات اللاعبين الأحرار، المقررة الإثنين المقبل، 30 سبتمبر الجاري.

قبل أن يكشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة، بخصوص اهتمام الفريق اليوناني، بخدمات لاعب الخضر.

وفي هذا الصدد، أشار المصدر ذاته، إلى أن أولمبياكوس، دخل في مفاوضات مباشرة مع وناس، وقدم عرضاً إلى صيف 2026.

كما أوضح الموقع نفسه، بأن لاعب الخضر، المتواجد حرا من أي التزام منذ نهاية عقده جوان الماضي. مع ليل الفرنسية، جد متحمس للالتحاق بأولمبياكوس، وأن الصفقة ستتم في الساعات القليلة المقبلة.

