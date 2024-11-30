أولمبيك آقبو يواصل نتائجه السلبية و مقرة تطيح بـ”الحمراوة”

تعرض أولمبيك آقبو لهزيمة قاسية، اليوم السبت، أمام مستضيفه في الجولة 11 من الرابطة المحترفة، إتحاد خنشلة، وبنتيجة هدف دون رد.

ليسجل بذلك الوافد الجديد للرابطة المحترفة، الهزيمة الثانية تواليا، بعد الخسارة داخل الديار في الجولة السابقة، أمام وفاق سطيف. ويتجمد رصيد الفريق عند النقطة 14 في المركز السابع في سلم الترتيب العام للرابطة المحترفة. أما إتحاد خنشلة فقد رفع رصيده بهذا الفوز للنقطة 16 في المركز الرابع.

ولحساب ذات الجولة، تمكن نجم مقرة، من الإطاحة بمولودية وهران، بهدفين مقابل هدف واحد، معززا رصيده للنقطة 13 في المركز التاسع في سلم الترتيب مؤقتا، فيما تجمد رصيد “الحمراوة” عند النقطة 15 في المركز الخامس من الترتيب العام.

كما تمكن ترجي مستغانم، من الحفاظ على المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، بعد العودة بنقطة بنقطة ثمينة، من ميدان ملعب الشهيد زكريا مجدوب، بالبيض، بعد التعادل السلبي أمام المولودية المحلية، التي تواصل تذيل ترتيب البطولة برصيد 8 نقاط مع مواجهة مؤجلة أمام شبيبة القبائل، في إطار الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة.

كما ستستكمل فعاليات الجولة، غدا الأحد، بإجراء مواجهتين:

وفاق سطيف * مولودية الجزائر (17.30)

شباب بلوزداد * أولمبي الشلف (17.45)

فيما ستلعب بعد غدا الإثنين، مواجهتين:

شبيبة الساورة * شبيبة القبائل (16.00)

أتحاد بسكرة * شباب قسنطينة (17.30)

كما تم تأجيل مواجهة إتحاد العاصمة و أتلتيك بارادو إلى موعد لاحق.