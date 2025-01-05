أولمبيك أقبو.. ارتفاع عدد المسرحين إلى 3 لاعبين

ارتفع عدد اللاعبين المسرحين من فريق أولمبيك أقبو، إلى 3 أسماء، بعدما أعلنت الإدارة عن تسريح لاعبين اثنين، في آخر 24 ساعة.

وكانت إدارة أقبو، قد كشفت يوم الخميس الماضي. رسميا عن فسخ عقد لاعبها الشاب، ريان آيت مولود، القادم من نجم بن عكنون.

قبل أن تعلن أمس السبت، عن فسخ عقد اللاعب القادم من وفاق سطيف، خالد دحامني، لتكشف اليوم الأحد، عن ثالث المسرحين ويتعلق الأمر. باللاعب القادم من مولودية وهران، جوبا أوقاسي.

للإشارة فإن الثلاثي المسرح من الوافد الجديد على حظيرة الكبار، كان قد التحق بالفريق الصائفة الماضية.

وبالموازاة مع حملة التسريحات كانت إدارة أولمبيك أقبو. قد دشّنت الميركاتو الشتوي الحالي، مبكرا بتعاقدها مع اللاعب توفيق عدادي، قادما من ترجي مستغانم.





