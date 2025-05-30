أولمبيك أقبو يتعادل أمام شباب قسنطينة 

حقق فريق أولمبيك أقبو تعادلا ثمينا أمام ضيفه شباب قسنطينة من دون أهداف، في لقاء مؤجل عن الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة.

وتكتسي النقطة الثمينة التي حققها نادي أولمبيك أقبو أمام النادي الرياضي القسنطيني أهميةً بالغة في السباق من أجل ضمان البقاء في الرابطة المحترفة.

وهي النقطة التي أثرت كثيرا أيضاً في صراع نادي اتحاد بسكرة لتفادي الهبوط إلى القسم الثاني هواة.

ورفع أقبو رصيده إلى 30 نقطة في المرتبة الـ13، مبتعداً عن المراتب الثلاث الأخيرة.

في حين رفع “السياسي” رصيده إلى 35 نقطة، في المرتبة الـ9، ما سيسمح له من الاقتراب أكثر من المقدمة.