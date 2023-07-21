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الرياضة

أولمبيك أقبو يتعاقد مع عاشور منصور

بقلم عزيز طالبي
أولمبيك أقبو يتعاقد مع عاشور منصور
أقبو
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أعلنت إدارة فريق أولمبيك أقبو عن التعاقد مع اللاعب عاشور منصور قادما من فريق واد سلي.
وأبدت إدارة أقبو إعجابها الكبير باللاعب الذي مر على عدد من المدارس الكروية على غرار نادي حجوط و نادي واد سلي إلى جانب المدرب العريقة رائد القبة.
كما أكّدت أن اللاعب سيقدم الإضافة المرجوة منه، شأنه شأن عدد من اللاعبين الذي استقدمتهم الإدارة في وقت سابق على غرار زيدي لوناس.

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