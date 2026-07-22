أولمبيك أقبو يجدد عقد الحارس ريان يسلي ويضمن استمراره

حسمت إدارة نادي أولمبيك أقبو ملف حراسة المرمى، بعدما توصلت إلى اتفاق مع الحارس ريان يسلي، يقضي بتمديد عقده، ليواصل مشواره مع الفريق خلال الموسم الكروي الجديد.

ويعَدُّ يسلي، من الأسماء التي تمتلك مسارًا احترافيًا مميزًا، إذ تلقى تكوينه الكروي في كندا مع نادي Panellinios Saint-Michel، قبل أن ينضم إلى أكاديمية إمباكت مونريال، ثم يخوض تجربة احترافية في إيطاليا مع نادي فيبونسي.

وخلال مسيرته، اكتسب الحارس الجزائري خبرة كبيرة في الدوري الكندي الممتاز، بعد حمله ألوان أندية هاليفاكس ووندررز، وأتلتيكو أوتاوا، حيث قدم مستويات مستقرة جعلته من الحراس المميزين في البطولة.

كما سبق ليسلي أن حمل ألوان المنتخب الوطني، بمشاركته أساسيًا في مباراتين وديتين أمام مصر وفلسطين. إضافة إلى تسجيل اسمه ضمن قائمة المنتخب المشاركة في كأس العرب 2025 بقطر.

ويعكس قرار تجديد عقد ريان يسلي رغبة إدارة أولمبيك أقبو في الحفاظ على العناصر الأساسية للفريق. ومواصلة بناء تشكيلة تنافسية قادرة على تحقيق أهداف النادي في الموسم المقبل.