أولمبيك أقبو يحقق فوزا جديدا أمام شبيبة الساورة

حقق فريق أولمبيك أقبو نتيجة إيجابية بفوزه أمام شبيبة الساورة بثنائية مقابل هدف واحد، بملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

وسجل ثنائية أولمبيك أقبو، سعيد إسماعيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 86، وعبد الجليل يحوسي في الدقيقة 90 + 9 من المباراة التي كانت مثيرة للغاية.

بينما سجل كمال بلميلود الهدف الوحيد لشبيبة الساورة.

وحقق “أسود الصومام” ثاني فوز لهم هذا الموسم في حظيرة الكبار. بعد الفوز الكبير المحقق أمام نجم مقرة في افتتاح المنافسة.

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