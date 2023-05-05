أولمبيك أقبو يحقّق صعودا تاريخيا إلى القسم المحترف الثاني

تمكّن فريق أولمبيك أقبو من تحقيق فوزا مثيرا أمام مولودية بجاية بثلاثية مقابل صفر ليحقق الصعود إلى القسم الثاني من الرابطة المحترفة بعد مشوار تاريخي.

كما حصد أولمبيك أقبو 70 نقطة قبل نهاية المرحلة بـ 3 جولات كاملة. بفارق عن الوصف بـ 13 نقطة كاملة.

ويملك الفريق القبائلي التابع لمدينة بجاية فرصة أخرى للتألق في منافسة كأس الجمهورية وحصد إنجاز أخر له سيكون تاريخيا.

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