أولمبيك أقبو يدعم تعداده بمدافعَين من السنغال

نجحت إدارة أولمبيك أقبو، اليوم الثلاثاء، في تعزيز خط دفاع الفريق بلاعبين جديدين، ضمن فترة التحويلات الصيفية الجارية.

وأعلنت إدارة اولمبيك أقبو، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن تعاقدها مع المدافع السنغالي سوغي موسى، لمدة موسمين، قادما من نادي واكام السنغالي.

كما حسم مسؤولو أولمبيك أقبو صفقة وسط الميدان الدفاعي السنغالي بونيتو فونسيكا، لمدة ثلاثة مواسم، قادما من نادي بنزرت التونسي.

ورحبت إدارة أولمبيك أقبو بكل من سوغي موسى، وبونيتو فونسيكا، ضمن تعداد الفريق، على أمل تقديمهما الإضافة اللازمة للفريق في الموسم الجديد.