أولمبيك أقبو يدعو إلى التحلي بالروح الرياضية

دعت إدارة أولمبيك أقبو، إلى ضرورة التحلي بالحكمة والروح الرياضية، بمناسبة لقاء فريقها المرتقب مساء اليوم الثلاثاء، أمام الضيف مولودية الجزائر، ضمن تسوية الجولة الـ 21 من البطولة المحترفة.

وكان أنصار المولودية، قد صنعوا الحدث، بدخولهم مبكرا إلى مدرجات ملعب “الوحدة المغاربية”. وبأعداد غفيرة، رغم أن الفريق المُضيف خصص لهم 1500 تذكرة فقط.

وفي أول رد لإدارة أقبو، أكدت بأن الموعد سيكون كبيرا بين ناديها والمولودية. مشددة على رفع “صوت العقل والمحبة”، وتوجيه نداء مفعم بروح الأخوة والانتماء.

وأضافت مخاطبة أنصار الفريقين: “أيها الأنصار الأعزاء. يا من تنبض قلوبكم بحب الألوان والشعارات. تذكّروا أن هذه المباراة ليست سوى احتفال رياضي. مناسبة لتجديد العهد مع الشغف. لا ساحة للنزاع أو العداء.”

وواصلت إدارة ممثل مدينة بجاية: “نحن أبناء وطن واحد، يجمعنا التراب والحلم. فليكن المدرّج فضاءً للهتاف النظيف، ولنشيد الوفاء، لا لسلوك يسيء أو يُفرّق. شجّع فريقك بكل ما أوتيت من حب. لكن لا تنسَ أن في الطرف الآخر شقيقًا لك في الوطن.”