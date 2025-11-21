أولمبيك أقبو يرتقي إلى الوصافة بعد فوز ثمين على أولمبي الشلف

حقق أولمبيك أقبو فوزًا مهمًا على ضيفه أولمبي الشلف بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب الوحدة المغاربية ببجاية ضمن فعاليات الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف سجله رمضان حيتالة في الدقيقة 42، قبل أن يضيف المخضرم توفيق عدادي الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 46، مانحًا فريقه أفضلية مريحة حافظ عليها حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، رفع أولمبيك أقبو رصيده إلى 21 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني مناصفة مع مولودية وهران، وبفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر مولودية الجزائر صاحب 22 نقطة، ما يزيد من حدة المنافسة في مقدمة الترتيب قبل الجولات المقبلة.

الفوز يؤكد الطموحات الكبيرة لأولمبيك أقبو هذا الموسم، ويمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل الاستحقاقات القادمة في بطولة المحترف الأول.

في حين ركن فريق أولمبي الشلف في المرتبة 19 برصيد 10 نقاط فقط، وهي الوضعية التي سيعمل بكل جهد لاعبي “لايصو” للخروج منها و تسلق سلم الترتيب.