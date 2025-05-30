أولمبيك أقبو يستقبل شباب قسنطينة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

يستقبل فريق أولبيمك أقبو أمسية اليوم الجمعة، الضيف نادي شباب قسنطينة، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ23 من البطولة المحترفة.

وتحمل هذه المباراة أهمية بالغة بالنسبة لفريق أولمبيك أقبو، الذي يتوجب عليه تحقيق الفوز، لتعزيز حظوظه في ضمان البقاء ضمن حضيرة الكبار.

في المقبل، يسعى شباب قسنطينة، للعودة بالزاد كاملا، من تنقله إلى بجاية، لسعيهم في انهاء الموسم الجاري، ضمن أندية مقدمة الترتيب.

وبالنظر لكل هذه المعطيات، ستكون هذه المباراة، المقررة اليوم الجمعة، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، جد واعدة، ومليئة بالإثارة، والندية.