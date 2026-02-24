أولمبيك أقبو يضع الثقة في المدرب المساعد أعمر قربي

قررت إدارة أولمبيك أقبو، عدم التعاقد مع مدرب جديد، ووضع الثقة في المدرب المساعد، قربي أعمر، إلى نهاية الموسم الجاري.

وكانت إدارة أقبو، قد أعلنت نهاية جانفي الفارط، عن إقالة المدرب لطفي عمروش، مباشرة بعد السقوط أمام ترجي مستغانم، في أول مباريات مرحلة إياب الموسم الجاري.

وكان جمهور النادي، يترقب معرفة هوية المدرب الجديد، غير أن إدارة النادي، كشفت اليوم الثلاثاء. أنها قد توصلت إلى اتفاق مع مساعد عروش، أعمر قربي، لتولي منصب المدرب الرئيسي للفريق إلى نهاية الموسم.

مشيرة إلى أعمر قربي، كان أظهر جدية وإلتزام خلال اشرافه مؤقتا على العارضة الفنية. وعليه سيواصل مهمته بثقة تامة من الإدارة. بهدف الاستمرار في رفع طموحات النادي.

يشار إلى أعمر قربي، قاد الأولمبيك في لقاءين منذ إقالة لطفي عمروش، وحقق فيهما الفريق، الذي يحتل حاليا المركز الرابع بـ 29 نقطة ومواجهتين مؤجلتين. انتصارين أمام كل من مولودية وهران وأتليتيك بارادو.