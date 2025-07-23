أولمبيك أقبو يضم الإيفواري واتارا قادمًا من مولودية الجزائر

أعلن نادي أولمبيك أقبو ، اليوم الأربعاء، عن تعاقده الرسمي مع المهاجم الإيفواري واتارا دوغنيمين روماريك، قادمًا من نادي مولودية الجزائر، في صفقة تهدف إلى تعزيز الخط الهجومي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويُعد روماريك من الأسماء المعروفة في البطولة الوطنية، حيث يتميز بسرعته، قدرته على اللعب في عدة مراكز هجومية، وحسه التهديفي العالي. وقد سبق له أن قدّم مستويات لافتة بقميص الفريق العاصمي، ما جعل إدارة أولمبيك أقبو تتحرك لضمه.

وتندرج الصفقة ضمن سياسة النادي في استقدام عناصر ذات خبرة قادرة على تقديم الإضافة داخل أرضية الميدان، خاصة مع الطموحات الكبيرة التي يرفعها الفريق هذا الموسم.

وخاض اللاعب أول تجربة احترافية خارج بلاده، وذلك مع المولودية، حيث بدأ في التأقلم مع أجواء الكرة الجزائرية ولفت الأنظار بقدراته الفنية والبدنية، ما جعله محل متابعة واهتمام من عدة أندية.

كما ترى إدارة أولمبيك أقبو في روماريك مشروع لاعب واعد بإمكانه تقديم الإضافة في الخط الأمامي، وتُعرب عن تفاؤلها بما سيقدمه تحت ألوان الفريق.