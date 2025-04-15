أولمبيك أقبو يطيح بالمتصدر مولودية الجزائر

تمكن نادي أولمبيك أقبو، اليوم الثلاثاء، من تحقيق الفوز أمام ضيفه مولودية الجزائر، بهدف دون رد، في إطار مواجهة الجولة 21 من الرابطة المحترفة.

وشهدت المواجهة التي إحتضنها ملعب “الوحدة المغاربية”، تسجيل أصحاب الأرض هدفا من علامة الجزاء، عند الدقيقة الـ77، عن طريق، اللاعب حسكر.

ورغم تعرض قائد المولودية، عبد اللاوي، للطرد بالبطاقة الحمراء، في آخر ربع ساعة من اللقاء، إلى أن المد الهجومي للفريق العاصمي تواصل لتدارك التأخر في النتيجة دون جدوى.

لتنتهي بفوز أصحاب الأرض، أولمبيك أقبو، والذي يعد الأول في هذه السنة، بعد 9 مباريات. ليرفع النادي الأزرق، رصيده للنقطة الـ25 في المركز 11. فيما تجمد رصيد المولودية عند النقطة الـ41، في المركز الأول مع تبقي مباراة مؤجلة أمام إتحاد العاصمة.