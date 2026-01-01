أولمبيك أقبو يعزز صفوفه بمدافع جديد ضمن الميركاتو الشتوي

كشف إدارة نادي أولمبيك أقبو، عن حسمها ثاني صفقات الفريق ضمن الميركاتو الشتوي، بتعاقدها مع مدافع محوري.

وأعلنت إدارة أولمبيك أقبو، عبر صفحتها الرسمية، عن تعاقدها مع المدافع المحوري، ميكيداش نسيم، حمدي لعبيدي، كأول صفقة للميركات الشتوي.

كما أوضح مسؤولو أولمبيك أقبو، بأن مستقدمهم الجديد، أمضى على عقد يربطه بالفريق لمدة موسمين ونصف.

يذكر أن المدافع ميكيداش نسيم، يعد ثاني صفقة لنادي أولمبيك أقبو في الميركاتو الشتوي، بعد تعاقدهم في وقت سابق مع المهاجم التونسي حمدي لعبيدي.