أولمبيك أقبو يعزز صفوفه بمهاجم جديد

نجحت إدارة أولمبيك أقبو، في حسم صفقة جديدة، بتعاقدها مع مهاجم جديد، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري.

وأعلنت إدارة أولمبيك أقبو، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تعاقدها رسميا مع المهاجم لوناس عجوط.

ويأتي تعاقد فريق أولمبيك أقبو، مع المهاجم عجوط، بعد فسخ هذا الأخير مؤخرا، للعقد الذي كان يربطه بشبيبة القبائل.

وتعلق إدارة أولمبيك أقبو، أمالاً كبيرة على مستقدمها الجديد لوناس عجوط، لتقديم الإضافة اللازمة للفريق انطلاقا من مرحلة العودة لبطولة الموسم الجاري.