أولمبيك أقبو يعلن رسمياً عن التعاقد مع أسامة درفلو

أعلنت إدارة نادي أولمبيك أقبو، اليوم، عن تعاقدها مع المهاجم أسامة درفلو، ليكون رابع صفقات الفريق خلال فترة التحويلات الشتوية.

ويُعد درفلو، من بين المهاجمين الذين تركوا بصمتهم في البطولة الجزائرية قبل شد الرحال نحو الاحتراف و العودة مجدّدا، وهو الذي تلقى تكوينه في نادي أمل بوسعادة قبل أن يلتحق بفئات الشبان لكل من وفاق سطيف واتحاد العاصمة.

كما سبق لأسامة درفلو أن حمل ألوان رائد القبة في سن 21 سنة، قبل عودته مجدداً إلى اتحاد العاصمة، الذي حمل ألوانه لثلاثة مواسم، قدم خلالها مستويات مميزة مكنته من خوض تجربة احترافية في الدوري الهولندي، دافع فيها عن ألوان أندية فيتيس آرنهيم، على مدار أربعة مواسم، مكتسباً خبرة معتبرة على الصعيد الأوروبي.

وخلال موسم 2022/2023، خاض درفلو تجربة في الدوري المغربي رفقة المغرب الفاسي، ثم عاد إلى البطولة الوطنية عبر بوابة شباب بلوزداد، قبل أن يخوض محطة قصيرة في الدوري الصيني مع نادي شانشي يونيون.

ويمتد عقد المهاجم المخضرم مع أولمبيك أقبو لمدة 18 شهراً، حيث يعوّل عليه الطاقم الفني لتعزيز الخط الهجومي وإضفاء الإضافة المرجوة خلال ما تبقى من الموسم.