أولمبيك أقبو يعلن فسخ عقده مع المهاجم درفلو

تواصل إدارة فريق أولمبيك أقبو، عملية غربلة تعداد الفريق، ضمن تحضيراتها للموسم الكروي الجديد.

وأعلنت إدارة اولمبيك أقبو، اليوم الجمعة، عبر الصفحة الرسمية للنادي، عن فسخ العقد الذي يربطها بالمهاجم أسامة درفلو.

كما أوضح مسؤولي النادي، بأن فسخ العقد، تم بالتراضي بين الطرفين، بغعد المفاوضات التي جمعتهما.

وحرضت إد

ارة أولمبيك أقبو، على توجيه الشكر لأسامة درفلو، على ما قدمه للفريق، مبدية تمنياتها له بالتوفيق في باقي مشواره الرياضي.