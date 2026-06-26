أولمبيك أقبو يعلن فسخ عقد نجيب برابح بالتراضي

أعلنت إدارة نادي أولمبيك أقبو عن فك ارتباطها رسمياً بالمهاجم نجيب برابح، حيث تم فسخ العقد الذي يربطه بالفريق بالتراضي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق ودي يرضي الطرفين.

وتقدّمت إدارة النادي بخالص شكرها وتقديرها للاعب نجيب برابح على كل ما قدّمه من التزام وجهد طيلة فترته مع الفريق، متمنية له كل التوفيق والنجاح في محطته الكروية المقبلة.

ولم يكن رحيل برابح المفاجأة الوحيدة، حيث جاء هذا القرار بعد ساعات قليلة فقط من إعلان الإدارة عن خطوة مماثلة شملت المهاجم الآخر أسامة درفلو.

وجاء فسخ عقد درفلو أيضاً بالتراضي عقب مشاورات بنّاءة بين اللاعب والإدارة، أسفرت عن اتفاق مشترك يقضي برحيله عن صفوف النادي.

تعكس هذه القرارات المتسارعة رغبة إدارة أولمبيك أقبو في إعادة ترتيب البيت وضخ دماء جديدة في الخط الأمامي للفريق، تحضيراً للتحديات المقبلة في البطولة.