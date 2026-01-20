أولمبيك أقبو يفسخ عقد الإيفواري روماريك واتارا

أعلنت إدارة أولمبيك أقبو، اليوم الثلاثاء، عن فسخ عقد مهاجمها الايفواري، روماريك واتارا.

وكشفت إدارة ممثل ولاية بجاية، في البطولة المحترفة، أن عملية فسخ العقد تمت بالتراضي، متمنية حظا موفقا للاعب في مشواره.

والتحق واتارا، بأولمبيك أقبو، صيف 2025 قادما من مولودية الجزائر، وخلال مرحلة الذهاب. اكتفى بالمشاركة في 8 مناسبات فقط كبديل، جمع خلالها 118 دقيقة، من دون تسجيل أي هدف، ما دفع الإدارة إلى فسخ عقده.

وفي سياق متصل، كشفت إدارة النادي البجاوي، عن صيغة انتقال الحارس لفقون بن شيخ. إلى وفاق سطيف، خلال فترة التحويلات الشتوية الجاري. وأكدت أن حامي عرينها السابق، انضم إلى “النسر الأسود” على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم.