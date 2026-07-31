أولمبيك أقبو يفوز في أول مبارياته التحضيرية على حساب سان بيدرو الإيفواري

فاز فريق أولمبيك أقبو، بأول مباراة الودية تحضيرية له ضمن التربص الصيفي الجاري بمدينة طبرقة التونسية.

وتمكن أشبال المدرب عبد القادر عمراني، من الفوز في هذه المبارة التحضيرية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، على حساب فريق سان بيدرو الإيفواري.

كما شهدت هذه المباراة تألق ثلاثي أولمبيك أقبو، حيتالا، بوطيش، وبلقاسم، الذين تداولوا على تسجيل أهداف الفريق في هذه المواجهة.

ومن المقرر أن يخصو فريق أولمبيك أقبو، مباريات تحضيرية أخرى، خلال تربصهم الجاري بتونس، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.