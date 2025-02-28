أولمبيك أقبو يقدم احترازات ضد شبيبة الساورة

أعلنت إدارة أولمبيك أقبو تقديم احترازات ضد فريق شببية الساورة، بخصوص إقحام لاعب معاقب، في المباراة التي جرت أمس الخميس بين الفريقين.

وكشفت إدارة أولمبيك أقبو، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، اليوم الجمعة، أن لاعب شبيبة الساورة، لعب وهو معاقب، حسب قوانين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والرابطة المحترفة.

فيما قالت إدارة أقبو أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية قبل انطلاق المباراة. وأضافت أن إدارة النادي المنافس لم تقم بأي تعديل على التشكيلة الأساسية. كما أن حكم اللقاء لم يشر إلى أي تغيير في ورقة المباراة. وهو ما يعدّ خرقاً للوائح التي تلزم الانتهاء منها في غضون ساعتين بعد نهاية المباراة. حسب بيان إدارة أولمبيك أقبو.

علماً أن المباراة انتهت بفوز شبيبة الساورة بهدف مقابل هدف واحد.