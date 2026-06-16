أولمبيك أقبو يكشف عن خامس صفقاته الصيفية

تواصل إدارة نادي أولمبيك أقبو، تعزيز صفوف تشكيلتها بعناصر جديدة، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وأعلن ممثل ولاية بجاية في البطولة المحترفة، اليوم الثلاثاء، رسميا عن ضمه المدافع المحوري، نصر الدين زعلاني، بعقد لموسمين قادما من شبيبة الساورة.

ليترفع عدد الوافدين الجدد، في أقبو، إلى 5 لاعبين بعد عبد القادر بوطيش القادم أيضا من شبيبة الساورة. وخالد بوسليو، من الاتحاد الليبي، وابراهيم فرحي بن حليمة، من أولمبي الشلف، وعبد القادر بلحران، من مولودية وهران.

يشار إلى أن إدارة أولمبيك أقبو، التي أنهى فريقها الموسم الماضي في المركز الـ 5 مناصفة مع شبيبة القبائل برصيد 45 نقطة. قد عينت المدرب السابق لشبيبة الساورة، عبد القادر عمراني، على رأس العارضة الفنية للفريق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور