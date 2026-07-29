أولمبيك أقبو ينعى رئيسه السابق بن أجعود خضير “زايد”

أعلنت إدارة نادي أولمبيك أقبو، اليوم، وفاة الرئيس السابق للنادي، المرحوم بن أجعود خضير، المعروف بلقب “زايد”، معبرة عن بالغ حزنها وأسفها لفقدان أحد رجالات النادي.

وفي بيان تعزية، تقدمت إدارة أولمبيك أقبو بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الكروية بمدينة أقبو. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

ويعد الراحل بن أجعود خضير من الشخصيات التي ارتبط اسمها بنادي أولمبيك أقبو، إذ سبق له أن تولى رئاسة النادي وأسهم في مسيرته خلال فترة إشرافه عليه.