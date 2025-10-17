أولمبيك أقبو يواصل التألق ويصعد إلى الوصافة بعد فوزه على مولودية البيض

حقق نادي أولمبيك أقبو، اليوم الجمعة، فوزًا مهمًا ومستحقًا على حساب ضيفه مولودية البيض بنتيجة (1-0).

في اللقاء الذي جمعهما اليوم لحساب الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق المهاجم توفيق لعَدادي في الدقيقة 78. من ركلة حرة رائعة سكنت شباك الحارس بطريقة فنية جميلة.

ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة أمام منافس صعب رغم وضعيته في الترتيب.

وبهذا الانتصار، رفع أولمبيك أقبو رصيده إلى 14 نقطة ليصعد مؤقتًا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، مؤكّدًا بدايته القوية هذا الموسم.

في المقابل، واصل فريق مولودية البيض معاناته بعد أن تجمد رصيده عند 3 نقاط فقط في المركز قبل الأخير.

ليزداد الضغط على طاقمه الفني واللاعبين في قادم الجولات بحثًا عن الخروج من دوامة النتائج السلبية.