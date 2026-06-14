أولمبيك أقبو يُشعل الميركاتو الصيفي مبكرا

باشر نادي أولمبيك أقبو، مبكرا التحضير للموسم الكروي الجديد 2026-2027، ما يعكس رغبة الفريق في مواصلة التألق والاستمرار ضمن حظيرة الكبار.

وبعد أقل من 10 أيام عن اختتام الموسم المنقضي، الذي أنهاه الأولمبيك في المركز الـ 5 برصيد 46 نقطة، مناصفة مع شبيبة القبائل، أعلنت إدارة الفريق عن ضمها 4 لاعبين جدد. إلى جانب تعيين مدرب جديد.

وتعاقدت إدارة ممثل ولاية بجاية في البطولة المحترفة. مع كل من عبد القادر بوطيش، قادما من شبيبة الساورة، وخالد بوسليو، من الاتحاد الليبي.

إلى جانب ابراهيم فرحي بن حليمة، قادما من أولمبي الشلف، وعبد القادر بلحران، القادم من مولودية وهران.

قبل أن تعلن أمس السبت، رسميا عن تعيينها المدرب عبد القادر عمراني. على رأس العارضة الفنية للفريق، بعدما نجح الموسم الفارط في قيادة شبيبة الساورة. لانهاء البطولة في الوصافة، وضمان مشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وفي خطوة تعكس طموحات النادي البجاوي، أعلنت إدارة أولمبيك أقبو. عن تمديد عقد اللاعب توفيق عدادي، لموسم إضافي. ليصبح عقده الجديد ممتدا إلى جوان 2028، وذلك، بعد تألقه في الموسم الماضي وتسجيله 6 أهداف في 29 مباراة.