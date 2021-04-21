أولمبيك ليون يريد استرجاع غزال

تلقى الدولي الجزائري رشيد غزال، عرضا من فريقه الأسبق أولمبيك ليون، الراغب في إسترجاعه بداية من الموسم القادم.

وكشف الإعلام التركي، بأن “لوال” إستفسر عن وضعية “كبسولة الصغير” بنية شراء ما تبقى من عقده مع ليستر سيتي.

ولا يزال مُحارب الصحراء، مُرتبطا مع “الفوكسيز” الى غاية جوان من سنة 2022، ولا تعارض إدارة هذا الأخير بيع عقده.

ويُقدم الجناح الطائر، حاليا، أفضل موسم له منذ بداية مشواره الإحترافي مع بشيكتاش الذي ينشط معه على شكل إعارة.

وتمكن اليساري من تسجيل ثلاثة أهداف، ومنح 14 تمريرة حاسمة.