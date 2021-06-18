أولمبيك ليون يهنئ سليماني ونذير بلحاج

تلقى الدوليان الجزائريان، إسلام سليماني ومواطنه نذير بلحاج، اليوم الجمعة، التهاني من نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

ونشر إدارة أولمبيك ليون، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، هنأت من خلالها سليماني، وبلحاج، بمناسبة عيد ميلادهما.

وأرفق النادي النادي الفرنسي تغريدته الخاصة بإسلام سليماني الذي بلغ عامه الـ32، مقطع فيديو لأهداف مهاجم الخضر مع ناديه الحالي.

ومن جهة أخرىـ تمنى نادي ليون عيد ميلاد سعيد للاعبه السابق نذير بلحاج، كما نشر صورة لهذا الأخير بقميص الفريق في مواجه ميسي، نجم برشلونة الإسباني.

Joyeux anniversaire à l'ancien Lyonnais Nadir Belhadj qui fête ses 39 ans 🎂🎉 pic.twitter.com/b02JegQdJv — Olympique Lyonnais (@OL) June 18, 2021