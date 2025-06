أولمبيك ليون يُعاقب بالسقوط إلى “الليغ2” الفرنسية

قررت لجنة الرقابة المالية للأندية الفرنسية، اسقاط نادي أولمبيك ليون إلى الدرجة الثانية “الليغ2” بسبب المشاكل المالية.

وجاء قرار اسقاط “لوال” بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها الفريق والتي تجاوزت حاجز الـ 500 مليون أورو.

وكان ليون قد تحصل، على مهلة بداية الموسم لحل هذه المشاكل. ولكن لم يقدم الفريق الأدلة الكافية التي تؤكد حل جزء منها.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية، أن ليون، يملك أسبوعا أمامه من أجل الاستئناف على القرار وتدارك الوضع، لكن الفريق حاليا أصبح يقبع في الدرجة الثانية.

🚨 OFFICIAL: Olympique Lyon have been relegated to Ligue 2.

The club has the possibility to appeal the decision. pic.twitter.com/T4UKbqYQBV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2025