أولمبيك مارسيليا مُصر على ضم فرحات

يتواصل مُسلسل النجم الدولي الجزائري لفريق نيم أولمبيك الفرنسي زين الدين فرحات خلال هذا الميركاتو الصيفي.

حيث لم يُوقع لحد الآن إبن مدينة برج منايل مع أي فريق رغم تأكيد فريقه الحالي أن “زينو” سيرحل خلال هاته الصائفة.

وحسب الصحافة الفرنسية فإن نادي أولمبيك مارسيليا مزال مُهتما بالتعاقد مع اللاعب السابق لفريق إتحاد العاصمة.

وأضافت الصحافة الفرنسية أن “زينو” مطلوب من عديد الأندية الأخرى بعد تألقه في الموسم المنقضي من الليغ 1 مع ناديه نيم أولمبيك.

وتواصل إدارة أولمبيك مارسيليا التفاوض مع نظيرتها من نيم من أجل الوصول لاتفاق والتعاقد مع فرحات.