“أولمبيك مارسيليا” يتذكر هدافه الرئيس الراحل أحمد بن بلة

تذكر فريق “أولمبيك مارسيليا” الفرنسي ذكرى ميلاد هدافه السابق ورئيس الجمهورية الجزائرية الراحل “أحمد بن بلة” المصادف ليوم 25 ديسمبر.

الحساب الرسمي للوام على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم صورة “بن بلة” مُرفقا إياها بعبارة:”نحتفل اليوم بذكرى ميلاد لاعب زعيم فرنسا السابق “الرئيس الهداف” أحمد بن بلة، ديما أولمبي!”.

وكان “بن بلة” بطلا في فئة 400 متر عدو كما عُرف بشغفه بكرة القدم ماجعله يمضي على عقد مع أولمبيك مارسيليا لموسما واحد “1939-1940”.

الرئيس الجزائري الراحل تألق في مباراة “لوام” ضد “FC Antibes” لحساب كأس فرنسا يوم 29 أفريل 1940 بمدينة كان وتمكن من تسجيل هدف في المباراة.