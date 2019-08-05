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أولمبيك مارسيليا يجدد إهتمامه بآدم أوناس

الرياضة
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أولمبيك مارسيليا يجدد إهتمامه بآدم أوناس
بقلم كريم.تيغرمت

استغل مسؤولو نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، المباراة الودية التي جمعتهم بنادي نابولي، أمس الأحد، لتجديد اهتمامهم بخدمات الدولي الجزائري آدم أوناس.

وكشف الصحافة الفرنسية، أن مسؤولي نادي مارسيليا، فتحوا مجددا ملف آدم أوناس، مع نظرائهم من نادي نابولي الإيطالي، على هامش هذه المواجهة الودية.

وتجددت المفاوضات بين الطرفين، بعد التصريح الأخير لمدرب نابولي، كارلو أنشيلوتي، الذي رفض بيع عقد لاعبه الجزائري، مع إبقائه باب الإعارة مفتوحا.

يذكر أن آدم أوناس غاب عن هذه المواجهة الودية التي فاز بها فريقه نابولي، على أولمبيك مارسيليا، بنتيجة 1-0.


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