أولمبيك مارسيليا يبدي اهتمامه بالتعاقد مع غلام

دخل أولمبيك مارسيليا في مفاوضات جدية مع مناجير الدولي الجزائري فوزي غلام الذي انتهى عقده مع ناديه نابولي الإيطالي بعد تجربة حافلة بالألقاب منذ 2014.

كما قال موقع “10 سبور” اليوم. إنّ إدارة مارسيليا تريد استقدام مدافع الخضر بـ “المجاّن” بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

كما ربط الإعلام الفرنسي صاحب القدم اليسرى بنادي الجنوب الفرنسي الذي يبحث عن مدافع ايسر.في مواصفات غلام الذي يملك الخبرة في الليغ 1.

وسبق وأن لعب غلام في البطولة الفرنسية مع فريق سانت ايتيان الذي تكون في أكاديميته.

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