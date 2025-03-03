أولمبيك مارسيليا يدعو إلى التصويت لغويري

دعت إدارة نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، جماهيرها إلى ضرورة دعم لاعب الفريق والمنتخب الجزائري، أمين غويري، في سباق جائزة لاعب الشهر.

وتم ترشيح غويري، من طرف الرابطة الفرنسية لكرة القدم. من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر فيفري الماضي، إلى جانب ثنائي “البياسجي” عثمان ديمبلي، وأشرف حكيمي.

ونشرت إدارة “لوام” رابط التصويت الخاص بجائزة لاعب شهر فيفري. عبر حسابها على “فيسبوك” داعية الأنصار إلى التصويت لصالح لاعب “الخضر”.

وتم ترشيح غويري، لجائزة الأفضل بعد تسجيله هدفين وصناعته لـ 3 أخرى خلال 5 مباريات. بينما سجل الفرنسي ديمبلي، 6 أهداف في 5 لقاءات، بينما بصم حكيمي، على هدفين في 3 مشاركات.