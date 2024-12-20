أولمبيك مارسيليا يراقب وضعية حيماد عبدلي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الجمعة، أن اللاعب الدولي الجزائري الناشط في صفوف نادي أنجي الفرنسي، دحل ضمن اهتمامات نادي أولمبيك مارسيليا.

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية، عبر موقعها الرسمي. فإن إدارة “لوام” مهتمة بخدمات لاعب الخضر، حيماد عبدلي. لكنها لم تقدم أي عرض رسمي لنظيرتها في نادي أنجي لحد الآن.

وأوضح المصدر ذاته بأن تعاقد نادي الجنوب الفرنسي مع اللاعب الجزائري. مرهون بتخلص “لوام” أولاً من عدة لاعبين.

كما تأمل إدارة أولمبيك مارسيليا ألا تجد صعوبات مالية من إدارة أنجي لإتمام الصفقة.