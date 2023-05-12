أولمبيك مارسيليا يستعد للتعاقد مع بن طالب لهذا السبب

دخل الدولي الجزائري نبيل بن طالب اهتمامات نادي أولمبيك مارسيليا ليكون أحد المستقدمين الجدد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع ” jeynes footeux” في تقريره أن المسؤولين الاسبان عن نادي “لوام” سيقومون بالتعاقد مع متوسط ميدان نادي أنجي لسد الفراغ الرهيب الذي سيتركه رحيل قندوزي.

وقال أن الاهتمام ببن طالب جاء بعد التأكد من رحيل قندوزي صوب البطولة الإنجليزي هذا الصيف، كما لمّح إلى أن الخصائص التي يبحث عنها مدرب مارسيليا كلّها متوفّرة في اللاعب السابق لتتونهام وشالك 04.

كما أكّدت أن نادي رين دخل الخط للظفر بخدمات الجزائري الذي يملك الخبرة والتجربة الكافيين لحمل قميص أفضل الأندية الفرنسية.

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