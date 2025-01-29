أولمبيك مارسيليا يقدم عرضه الأول للتعاقد مع غويري

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي أولمبيك مارسيليا، قدمت عرضها الأول لنظيرتها في نادي رين، من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري.

وحسب ما كشفه صحفي موقع “فووت ميركاتو”، سانتي أونا، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس. قدمت إدارة نادي أولمبيك مارسيليا عرضا لنظيرتها في نادي رين، بقيمة 2 مليون يورو مع خيار شراء إلزامي بقيمة 10 ملايين يورو، للتعاقد مع اللاعب، أمين غويري.

وأوضح المصدر أن إدارة رين ترى بأن عرض نادي “لوام” غير كافٍ. غير أن مسؤولي مارسيليا مستعدون لرفع قيمة العرض المادي.

من جانبه، يريد لاعب الخضر، أمين غويري، الانضمام إلى أولمبيك مارسيليا. خاصة أنه يمثل أولوية لدى مدرب “لوام” روبيرتو دي زيربي.