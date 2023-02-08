أولمبيك مارسيليا يقصي “البياسجي” في منافسة كأس فرنسا 

تمكن فريق اولمبيك مارسيليا من حسم الكلاسيكو لصالح امام الغريم باريس سان جيرمان بعد الفوز عليه بثنائية مقابل واحد.

وأقصي أولمبيك مارسيليا غريمه من منافسة كأس فرنسا ليتأهل إلى الدور المقبل من المنافسة الاغللا في فرنسا بعد البطولة.

وسجّل أهداف أولمبيك مارسيليا كل من سانشيز عن طريق ضربة جزاء إلى جانب مالينوفسكي، كما سجّل الهدف الوحيد لـ “البياسجي” المدافع سارجيو راموس.

وجرت المباراة بملعب “فيلودروم” وسط حضور جماهيري غفير جدا، أبرزهم من الجالية المغاربية المقيمة بمكثرة في عاصمة الجنوب الفرنسي.

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