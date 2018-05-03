أولمبيك مارسيليا يهدف لخطف ماندي من كبار أوروبا

دخل نادي “أولمبيك مارسيليا” الفرنسي على خط التعاقد مع النجم الدولي الجزائري لفريق “ريال بيتيس” “عيسى ماندي” المتألق هذا الموسم.

حيث كشفت صحيفة “إستاديو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم أن لاعب الخضر يلقى الإهتمام من نادي الجنوب الفرنسي تحسبا لضمه الصائفة القادمة.

وأضافت الصحيفة أن المدير الرياضي لفريق أولمبيك مارسيليا “أندوني زوبيزاريتا” مُعجب بمدافع نادي ريال بيتيس ويريد ضمه في الميركاتو المقبل.

وكانت أندية روما الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني إضافة لعديد الأندية الإنجليزية قد أبدت إهتمامها بضم المدافع السابق لنادي ريمس الفرنسي.