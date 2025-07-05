أولمبيك مارسيليا يهنئ اتحاد العاصمة بعيد ميلاده الـ88 ويتمنى له التتويج بكأس الجزائر

تلقى نادي اتحاد العاصمة تهنئة خاصة ومميزة من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بمناسبة عيد ميلاد فريق اتحاد العاصمة الـ88.

والذي يصادف تاريخ الخامس من جويلية من كل سنة.

ونشر نادي الجنوب الفرنسي، عبر صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك”، اليوم السبت، رسالة تهنئة كتب فيها:””من مارسيليا إلى سوسطارة.. عيد ميلاد سعيد لنادي اتحاد العاصمة”.

كما تمنى نادي مارسيليا لاتحاد العاصمة التوفيق في مواجهة نهائي كأس الجزائر أمام شباب بلوزداد، التي ستلعب اليوم بداية من الساعة الخامسة مساء، بملعب نيلسون مونديلا.

تأتي هذه التهنئة لتعكس الروابط الرياضية والاحترام المتبادل بين الناديين، وتعبر عن تقدير نادي مارسيليا لتاريخ وإنجازات اتحاد العاصمة في عالم كرة القدم.

اتحاد العاصمة، الذي تأسس منذ 88 عامًا، أصبح من بين الأندية العريقة في الجزائر والقارة الإفريقية، بفضل مسيرته الحافلة بالنجاحات والبطولات المحلية والقارية.