أولمبيك مارسيليا يهنئ بلماضي على انجازه مع الخضر

وجهت إدارة نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، تهانيها للاعبها الأسبق، والمدرب الحالي للمنتخب الوطني جمال بلماضي، والخضر.

وكتب أولمبيك مارسيليا، في صفحته على “فاس بوك”: “تهانينا لبلماضي، والمنتخب الجزائري، بتأهلهم للدور الحاسم من تصفيات مونديال 2022”

وأرفق نادي الجنوب الفرنسي، هذا المنشور بصورة لجمال بلماضي، محتفلا بالعلم الوطني الجزائري.

يذكر أن جمال بلماضي، سبق له حمل ألوان نادي أولمبيك مارسيليا، في مناسبتين، وكان ذلك موسم (9719/9819) ثم في (1999/2003).

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