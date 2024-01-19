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الرياضة

أولمبيك مارسيليا يواصل مراقبة وضعية بن رحمة

بقلم فيصل زيان بوزيان
أولمبيك مارسيليا يواصل مراقبة وضعية بن رحمة
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كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أمس الخميس، أن نادي أولمبيك مارسيليا، يواصل مراقبة وضعية الدولي الجزائري بنادي واست هام،السعيد بن رحمة.

وحسب ماكشفه موقع “RMC SPORT”، فإن إدارة نادي لوام قدمت عرض إعارة مع أفضلية الشراء، لكن رفضته إدارة النادي الإنجليزي.

وأوضح المصدر، أن إدارة النادي الفرنسي لم تقدم عرض جديد لإستقدام اللاعب الجزائري بن رحمة.

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