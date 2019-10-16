“أولمبيك مارسيليا” يُشيد بـ “جمال بلماضي”

الرياضة
  • -
  • 0
“أولمبيك مارسيليا” يُشيد بـ “جمال بلماضي”
بقلم أمير بهلول

أشاد نادي “أولمبيك مارسيليا” بالمدرب جمال بلماضي بعد أن قاد المنتخب الوطني لتحقيق فوز كبير أمام نظيره الكولومبي أمس الثلاثاءّ.

ونشر نادي “أولمبيك مارسيليا” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “أبناء لاعب زعيم فرنسا السابق، جمال بلماضي، منتخب ثعالب الصحراء يتفوقون وديا على المنتخب الكولومبي بثلاثية”.

وجاء أيضا: “ومزال مزال يا جمال”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=713168

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com