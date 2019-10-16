“أولمبيك مارسيليا” يُشيد بـ “جمال بلماضي”

أشاد نادي “أولمبيك مارسيليا” بالمدرب جمال بلماضي بعد أن قاد المنتخب الوطني لتحقيق فوز كبير أمام نظيره الكولومبي أمس الثلاثاءّ.

ونشر نادي “أولمبيك مارسيليا” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “أبناء لاعب زعيم فرنسا السابق، جمال بلماضي، منتخب ثعالب الصحراء يتفوقون وديا على المنتخب الكولومبي بثلاثية”.

وجاء أيضا: “ومزال مزال يا جمال”.