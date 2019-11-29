“أولمبيك مارسيليا” يُكرم “بلماضي” يوم 8 ديسمبر بالفيلدروم

تتجه إدارة فريق “أولمبيك مارسيليا” لتكريم نجمها السابق والمدرب الحالي للمنتخب الوطني الجزائري “جمال بلماضي”.

موقع “ديزاد فووت” أكد أمسية اليوم الجمعة حصريا دعوة إدارة “لوام” لبلماضي يوم 8 ديسمبر المقبل.

ذات المصدر أضاف ان بلماضي سيمنح ضربة البداية في مباراة أبناء الجنوب الفرنسي ضد الضيف بوردو بملعب “الفيلدروم”.

خرجة الفريق الفرنسي تأتي كتكريم لبلماضي نظير قيادته الخضر للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.